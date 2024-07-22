Молодежь Сургута чаще рассчитывает на помощь своего окружения в трудоустройстве

Жители Сургута считают, что наиболее эффективную помощь в трудоустройстве следует ждать от друзей и коллег. Большая часть сургутян ‒ 45% ‒ предпочитают устроиться на работу своими силами, говорится в исследовании SuperJob.

«36% жителей Сургута считают, что реальную помощь в трудоустройстве им могут оказать друзья и знакомые. 28% полагаются на коллег. По 14% ‒ на родителей и однокурсников. Каждый десятый считает возможным содействие руководства. Еще 9% ‒ разнообразных родственников (исключая родителей), 7% ‒ одноклассников. 45% опрошенных предпочитают рассчитывать только на свои силы», ‒ показали результаты опроса.

Вместе с тем, молодежь до 24 лет прибегает к помощи практически любых представителей своего окружения чаще, чем старшее поколение.