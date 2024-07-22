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​В парке в 20А микрорайоне Сургута появится спортплощадка и сцена

Партийный десант оценил ход благоустройства парка в 20А микрорайоне в Сургуте

​В парке в 20А микрорайоне Сургута появится спортплощадка и сцена
Фото: siapress.ru

В Сургуте продолжают благоустраивать парк в 20А микрорайоне. В этом году на участке запланировано два этапа «Спортивная площадка №2» и «Сцена». Их строительная готовность − 50%, рассказал начальник технического отдела МКУ «УКС» Андрей Арменчу.

«В составе объекта твердое покрытие 2 700 квадратных метров, порядка 40 опор освещения, около 90 лавочек, 46 − урн. Также озеленение − завоз плодородного грунта и высадка кустарников и деревьев. И самый главный объект − сцена для проведения массовых мероприятий. Это пожелание жителей района. Она заказана, ждем поставку. Здесь идет подготовка площадки под установку сцены, закручиваются сваи для того, чтобы она плотно стояла. Мы также продолжаем укладку плитки, производим устройство закладных под опоры освещения», − поделился глава отдела.

Качество выполненных работ по благоустройству парка 20А оценил партийный десант в рамках реализации «Карты развития Югры» – регионального компонента народной программы партии «Единая Россия».

«Тут растут великолепные кедры, березы, хороший северный колорит. Парк в шаговой доступности. 20А микрорайон очень большой, перспективный. Активно идет строительство, и парковая зона, как раз, в самом нужном месте. Спортивные площадки, детские площадки – полный набор комфортной среды. Это очень важно», − рассказал депутат Государственной Думы Вадим Шувалов.

Изначально по проекту на территории планировалось вырубить порядка 120 деревьев, однако количество удалось сократить до 35. Кроме того, на территории предусмотрели дренажную систему для того, чтобы защитить землю от заболачивания.

«На муниципальном этапе в момент формирования программы жители выбрали именно этот объект победителем. Они ждут благоустроенных детских и спортивных площадок. Здесь можно будет погулять с собакой. Все локации согласовываются отдельно с активом района и представителями ТОСа. Такие объекты это душа города. Они позволяют жителям проводить время с детьми, животными и, конечно, наслаждаться природой», – подчеркнул Депутат городской Думы Денис Синенко.

Напоминаем, что в 2022 году в парке выполнили благоустройство функциональной зоны «Спортивная площадка №1», а в 2023 году − обустройство площадки для выгула собак.

В 2025 году на территории установят детскую площадку, а также дорожно–тропиночную сеть, которая свяжет все локации. А также здесь появятся камеры видеонаблюдения.

Интервью о том, как устраняли недочеты в благоустройстве парковой зоны в микрорайоне 20А − на сайте siapress.ru.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 124, комментариев: 0
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