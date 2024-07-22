Киберспортсмен с Сургута вместе с командой выиграл Кубок мира и 1,5 миллиона долларов

Накануне югорский киберспортсмен Антон Шкредов из Сургута занял первое место в турнире Riyadh Masters 2024 по компьютерной игре Dota 2. Вместе со своей командой Gaimin Gladiators он стал победителем Кубка мира, сообщает Матч ТВ.

«Российский киберспортсмен Антон dyrachyo Шкредов в составе европейской команды Gaimin Gladiators стал победителем турнира Riyadh Masters 2024 по компьютерной игре Dota 2 с призовым фондом в размере пять миллионов долларов», ‒ говорится в сообщении.

Соревнования проходили в Саудовской Аравии. Команда Антона оказалась сильнее противников и забрала гран-финал со счетом 3:0.

За победу в турнире команда Gaimin Gladiators получила 1,5 миллиона долларов.