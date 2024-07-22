Григорий Бондаренко приступил к обязанностям директора СГМУП «Горводоканал»

Сегодня, 22 июля, начался первый рабочий день нового руководителя СГМУП «Горводоканал» Григория Бондаренко. Уже бывший директор предприятия Павел Павлов покинул свой пост из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Он связал жизнь с Сургутом более 30 лет назад. Пришел на предприятие в 1997 году. Прошел путь от слесаря-ремонтника четвертого разряда до директора предприятия. Имеет два высших образования, внушительный опыт работы с городской системой водоснабжения и водоотведения, очистными сооружениями. Компетентный руководитель, − поделился в соцсетях глава Сургута Максим Слепов. − Задачи перед Григорием Анатольевичем сложные. Инфраструктура развивается, предприятие наращивает объемы работ. При этом необходимо поддерживать в порядке сети водоводов и канализации, не теряя качество воды. Это самое главное. Нужно устранить упущения и работать на опережение. Желаю ему достойно справиться со всеми задачами».

Два года назад в СГМУП «ГВК» стартовал проект по созданию кадрового резерва. Он позволяет оперативно, без потери качества работы замещать ключевые позиции в узко специализированной отрасли водоснабжения и водоотведения.