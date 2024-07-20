В приюте «Переправа» в Сургуте началось строительство теплого дома для пожилых собак

Теплый дом для пожилых собак начали строить в приюте «Переправа» в Сургуте. Еще в мае организация собрала 2,3 из 4,3 миллионов рублей, чтобы возвести пристанище для животных, которым тяжело переживать длинные и холодные зимы. А сейчас работы идут полным ходом — завершится строительство к сентябрю, рассказали в «СургутИнформ-ТВ».

«Будет 16 вольеров, то есть 16 собак туда переедут. Это не совсем то количество, которое нам нужно, нам нужно больше, но территория позволяет пока такое строение возвести», — поделился с изданием руководитель общественного движения «Дай лапу» Александра Нуриева.

Напоминаем, ранее Конституционный суд признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой.