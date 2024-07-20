16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,0206   EUR  96,0371  

Новости

Больше новостей
Электросамокаты на улице нужно запретить?
Комментировать
0
Вам хватает денег на отпуск?
Комментировать
0
Доносить на пьяных водителей за вознаграждение − это:
Комментировать
0
Больше опросов

​Влюбленных судят: молодой парень из Сургутского района украл два букета цветов для своей подруги

Житель Сургутского района украл два букета цветов и деньги из магазина

​Влюбленных судят: молодой парень из Сургутского района украл два букета цветов для своей подруги
Фото: ОМВД России по Сургутскому району

В полицию Сургутского района обратился 49-летний индивидуальный предприниматель. По ее словам, неизвестный разбил стекло входной двери, проник в цветочный магазин и похитил два букета цветов и семь тысяч рублей. Им оказался 17-летний подозреваемый, который хотел сделать подарок свой бывшей подруге, а также пополнить виртуальный счет компьютерной игры.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказала пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:19, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Максим Слепов поручил избавляться от ненужных заборов в Сургуте 793
  2. 14-летняя девочка выпала из окна в Пыть-Яхе 773
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 727
  4. ​Приятный сюрприз 645
  5. ​В России в упаковках корма для кошек «Chammy» нашли яд 533
  6. ​Сбербанк за неделю выдал клиентам почти 2 000 льготных ипотечных кредитов по Семейной ипотеке на новых условиях 505
  7. Пилотажная группа «Барсы» в Сургуте отметила юбилей 500
  8. ​Жителей Федоровского в Сургутском районе ждет масштабное новоселье 494
  9. ​Уровень воды в Оби снизился до 938 см - на 42 см ниже критической отметки 488
  10. ​Число пострадавших от укусов клещей выросло за неделю в ХМАО 475
  1. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3336
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 3062
  3. ​Знакомое и не очень зло 1722
  4. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1700
  5. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1560
  6. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1438
  7. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 1379
  8. ​Максим Слепов заделал дыры в Сургуте // КАРТОЧКИ 1362
  9. ​В Сургуте возбудили уголовное дело после гибели женщины на протоке Черная 1314
  10. ​Инвестиционный проект на стыке медицины и промышленности запущен в Тюменской области 1262
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6788
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4992
  3. Гулянье на Черной 4499
  4. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3878
  5. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3686
  6. Время, вперёд! 3638
  7. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3613
  8. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3336
  9. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3267
  10. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 3062

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика