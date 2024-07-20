Житель Сургутского района украл два букета цветов и деньги из магазина

В полицию Сургутского района обратился 49-летний индивидуальный предприниматель. По ее словам, неизвестный разбил стекло входной двери, проник в цветочный магазин и похитил два букета цветов и семь тысяч рублей. Им оказался 17-летний подозреваемый, который хотел сделать подарок свой бывшей подруге, а также пополнить виртуальный счет компьютерной игры.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказала пресс-служба ОМВД России по Сургутскому району.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.