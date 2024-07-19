В Сургуте у художественной школы №1 имени Л.А. Горды снесли ветхий забор

Накануне в Сургуте у детской художественной школы №1 имени Л.А. Горды срезали ветхий забор. По мнению главы города Максима Слепова, «заборов не должно быть там, где не требуется». Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Снова о наших ограждениях. Эстетически правильно, когда они в едином стиле по всему городу. Функционально ‒ заборов не должно быть там, где не требуется. Между тротуаром и пешеходной дорожкой, газоном и тротуаром… Там, где их вообще быть не должно – в этой роли уже зеленая изгородь. И совсем не место ограждениям обветшалым, ржавым, косым. Окрашенным во все цвета радуги. Наскоро сваренным из труб еще в советские времена. Начали от них избавляться», ‒ написал Максим Слепов.

Так, на некоторых объектах поручение главы Сургута уже выполнено. Небольшой забор с торца детской художественной школы № 1 имени Л. А. Горды срезали, и теперь пешеходы могут свободно передвигаться по территории.