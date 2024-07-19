16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,8754   EUR  96,1018  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Яму на Центральной площади Сургута устранят ближе к осени

​Глава Сургута рассказал о сроках устранения провала на Центральной площади города

Яму на Центральной площади Сургута устранят ближе к осени
Фото: Максим Слепов / vk.com

Глава Сургута Максим Слепов поделился с горожанами информацией о ходе и сроках устранения ямы на Центральной площади города. По его словам, котлован частично обустроен для аварийно-восстановительных работ. Об этом Слепов написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Прибыла труба. Ее специально заказывали для основных работ по замене вышедшего из строя оборудования. Это трубопровод Ду1000. Котлован уже частично обустроен для аварийно-восстановительных работ. Ремонтные службы согласовывают сейчас земляные работы, проводят монтаж погружных насосных агрегатов и напорных трубопроводов. Организуется электроснабжение временной перекачки стоков», ‒ написал он.

На полное восстановление и устранение провала потребуется примерно два месяца.

«Восстановительные работы Горводоканал планирует закончить ориентировочно в середине августа. Ещё полтора месяца нужно на благоустройство территории площади. Сейчас коллектор работает во временном режиме», ‒ добавил Максим Слепов.

Глава Сургута отметил, что территория ограждена для безопасности, а для прохода горожан по газону сделаны деревянные мостки.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:01, просмотров: 148, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Планируете поездку по трассе Нефтеюганск — Сургут? Учтите ремонтные работы 737
  2. ​Возможно, мы наблюдаем вал фиктивных и «отложенных» разводов 580
  3. ​Медики из ХМАО месяц боролись за жизнь вахтовика с тяжелейшей пневмонией 579
  4. Прокуратура устанавливает причины массовой гибели рыбы в Сургутском водохранилище 546
  5. ​Полиция ХМАО проверит водителей на трезвость 525
  6. ​В Госдуме предложили ввести штраф за дискредитацию семейных ценностей 503
  7. ​Вахтовик из ХМАО угощал попутчицу на украденные у нее деньги 500
  8. ​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит 488
  9. ​В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафа за плохие дороги 482
  10. ​Сбер с 2007 года выплатил акционерам 3,2 трлн рублей 478
  1. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3148
  2. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3079
  3. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 2829
  4. В Сургуте на мосту через Обь введут реверсивное движение 1823
  5. ​Знакомое и не очень зло 1506
  6. ​Центр плавания «Дельфин» в Сургуте капитально отремонтируют к концу мая 2025 года 1459
  7. ​Проект для нового здания Городского культурного центра в Сургуте готов. В 2025 году можно будет искать подрядчика 1440
  8. ​Играй, Россия: портрет отечественного геймера // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1390
  9. ​Как оспорить увольнение «по статье»? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1338
  10. ​Потасовка на стройплощадке в Нижневартовске закончилась стрельбой 1220
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 6714
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 4909
  3. Гулянье на Черной 4357
  4. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 4226
  5. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 4149
  6. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 3769
  7. Время, вперёд! 3573
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 3547
  9. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 3543
  10. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3148

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика