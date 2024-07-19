В Сургуте при ДТП два человека получили травмы

Накануне, 18 июля, в Сургуте на улице Университетская, 36-летний водитель «Toyota» столкнулся с автомобилем «Ваз». По предварительным данным, виновник ДТП не убедился в безопасности маневра «поворот налево», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«18 июля 2024 года около 22:10 на улице Университетская в городе Сургут, 36-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, двигаясь по регулируемому перекрестку не убедился в безопасности маневра «поворот налево» и допустил столкновение с «Ваз», ‒ говорится в сообщении.

В автоаварии 28-летний пассажир «Ваз» и 33-летняя пассажирка «Toyota» получили травмы.