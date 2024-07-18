На трассе Нефтеюганск - Сургут введут реверсивное движение из-за ремонта путепроводов

На трассе Нефтеюганск - Сургут с 18 июля по 8 августа будут ремонтировать путепроводы. Для этого там введут реверсивное движение, сообщает управление автодорог Югры.

«С 18 июля по 08 августа включительно на километрах 56+731 и 57+034 автомобильной дороги Нефтеюганск — Сургут будут проводиться ремонтные работы на путепроводах. Ежедневно для движения автотранспорта будет введено реверсивное движение с применением светофорного регулирования на данном участке», - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать это при планировании поездок в указанные даты.