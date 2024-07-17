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​Вход в парк «Кедровый лог» в Сургуте украсил новый мурал

Новые мурал в честь Года семьи появился в сургутском парке

​Вход в парк «Кедровый лог» в Сургуте украсил новый мурал
Фото: СГЭС

СГЭС перенесли на фасад энергоустановки ТП-206 новый мурал, посвященный Году семьи и популяризации рабочих профессий. Сургутяне смогу увидеть красочное полотно у входа в парк «Кедровый лог». В ближайшее время сотрудники организации преобразят еще четыре подстанции во дворах.

«Таким образом компания СГЭС креативно решает проблему вандализма. Статистика неутешительная − ежедневно объекты инженерной инфраструктуры страдают от рук «стихийных художников». Квалифицированные энергетики наряду с техническим обслуживанием объектов вынуждены закрашивать несанкционированные надписи и рисунки», − рассказали в пресс-службе ООО «СГЭС».

Подчеркнем, что с 2018 года художественно расписано уже порядка 50 фасадов подстанций в разных районах города.


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Сегодня в 15:27, просмотров: 87, комментариев: 0
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