Сургутский суд обязал убийцу тестя выплатить 16 миллионов рублей

Сургутский городской суд обязал Овика Мадояна, который убил тестя на глазах горожан, возместить ущерб за поджог автомобиля «Mersedes Benz» и выплатить моральную компенсацию потерпевшему. Общая сумма ущерба составила 16 миллионов рублей, сообщили в официальной группе «Суды Югры» во «ВКонтакте».

«Удовлетворены исковые заявления потерпевшего о возмещении материального вреда, связанного с уничтожением автомобиля «Mersedes Benz», на сумму 10 987 300 рублей и компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей, а также иного потерпевшего на компенсацию морального вреда, причиненного преступлением на сумму пять миллионов рублей», ‒ указали в сообщении.

В настоящий момент приговор не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что 15 июля в Сургуте суд завершил дело Овика Мадояна, который убил тестя в мае прошлого года.