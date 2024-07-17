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​Сургутян приглашают присоединиться к добровольцам России

Сургутянам рассказали о платформе по поиску волонтеров

​Сургутян приглашают присоединиться к добровольцам России
Фото: ru.freepik.com

ДОБРО.РФ – крупнейшая платформа, которая помогает находить волонтеров и организаторов социальных проектов, обучаться, обмениваться ресурсами, находить меры поддержки. Площадка появилась по инициативе Ассоциации волонтерских центров и сейчас объединяет более шесть миллионов пользователей.

«Здесь у каждого добровольца есть личная электронная книжка волонтера – онлайн-портфолио. Это понятный и удобный сервис как для добровольцев, так и для организаторов, которые предоставляют бонусы и льготы за волонтерство. Книжка волонтера уже интегрирована с Госуслугами, где можно получить сведения из своей личной электронной книжки», − рассказали в администрации Сургута.

Стать добровольцем можно перейдя на сайт ДОБРО.РФ.

В Сургуте консультационную помощь в регистрации на портале и внесении мероприятий для волонтеров и некоммерческих организаций осуществляет Молодежный ресурсный центр по поддержке добровольчества МБУ «Вариант», который находится по адресу: ул. Гагарина, 4, тел.: 28-10-40.


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Сегодня в 10:22, просмотров: 37, комментариев: 0
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