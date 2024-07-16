Появились новые подробности инцидента с гибелью сургутянки на протоке Черная

Уголовное дело возбудили по факту гибели 28-летней женщины на протоке Черная в Сургуте. В причинении смерти по неосторожности обвиняется 35-летний житель города, который управлял речным судном, сообщает СУ СКР по ХМАО.

«Установлено, что 12 июля 2024 года подозреваемый, находясь на протоке Черная г. Сургута, управлял маломерным судном, оборудованным подвесным мотором. На судне была установлена лебедка, за которую держалась 28-летняя сургутянка, двигавшаяся на вейкборде, закрепленном на ее ногах. Двигаясь по протоке, девушка оказалась на участке водоема с сильным подводным течением, которое унесло ее под стоящую рядом баржу», − говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная, что водоем является объектом повышенной опасности, пренебрег общепринятыми правилами предосторожности при нахождении на водоеме на маломерном судне с вейкбордом.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.