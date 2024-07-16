Работник СГЭС переплыл озеро Тургояк

На минувших выходных на озере Тургояк прошел международный заплыв X-WATERS URAL. В нем принял участие сотрудник СГЭС, начальник земельно-имущественной службы Дмитрий Копылов. Пятикилометровый заплыв он окончил 94, оставив позади ровно 300 соперников из России и зарубежья.

«X-WATERS − является одним из самых представительных чемпионатов на открытой воде, в котором принимают участие сильнейшие пловцы России и зарубежья. Так, в заплыве X-WATERS URAL 2024 участвовали 394 спортсмена, среди которых Дмитрий финишировал 94, оставив позади 300 соперников», – сказано в пресс-релизе ООО «СГЭС».

Погода во время заплыва была почти штурмовая, но пловцов это не напугало. Напротив, соревнования получились более запоминающимся и эмоциональным.

Но останавливаться на этом Копылов и не думает – на следующих выходных его ожидает другой заплыв. В рамках X-WATERS UGRA в Ханты-Мансийске ему предстоит проплыть 25 километров по рекам Обь и Иртыш.

Между тем напоминаем, что участвует в чемпионате спортсмен не впервые. В заплывах серии X-WATERS он принимал участие также в 2023 году.