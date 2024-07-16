Сургутянин переходил дорогу на красный и попал под машину

Вчера, 15 июля, в Сургуте на проспекте Мира 22-летний водитель «Ваз» наехал на пешехода. Как оказалось, горожанин переходил дорогу на красный свет светофора, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«15 июля 2024 года около 00:20 на проспекте Мира в городе Сургут, 22-летний водитель «Ваз», при проезде регулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 24-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре автоаварии, в которых шесть человек получили травмы и двое ‒ погибли.