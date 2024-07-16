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40% многоквартирных домов Сургута подготовили к отопительному сезону

​Сургут подготовил почти половину домов к отопительному сезону

40% многоквартирных домов Сургута подготовили к отопительному сезону
Фото: администрация Сургута

В Сургуте продолжается подготовка теплосетей к началу отопительного сезона. На сегодняшний день специалисты подготовили 532 многоквартирных дома из 1328 и 61 социальный объект из 152.

«Среди основных задач, выполняемых специалистами – реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей. Также проверяются 15 теплоснабжающих организаций, 57 управляющих организаций, товариществ собственников жилья и собственников недвижимости», − отмечает администрация города.

Также к концу ноября ожидается ремонт семи километров сетей.

Отопительный сезон стартует осенью. По плану батареи начнут нагреваться, когда температура воздуха упадет ниже восьми градусов. Первыми по приоритету тепло подадут в объекты социальной сферы, а уже потом – в жилой фонд.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 72, комментариев: 0
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