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​Четырехлетняя девочка упала из окна вместе с москитной сеткой в Сургуте

В Сургуте ребенок оказался в больнице после падения из окна третьего этажа

​Четырехлетняя девочка упала из окна вместе с москитной сеткой в Сургуте
Фото: СУ СКР ХМАО-Югры

Накануне, 15 июля, в Сургуте из окна третьего этажа упала четырехлетняя девочка. По предварительной информации, мама ребенка ненадолго покинула комнату, в это время малышка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала вместе с ней. Об этом сообщает СУ СКР по Югре.

«Ребенок с травмами доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», − говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимых мерах предосторожности, чтобы защитить своих детей от подобных случаев:

  • Не оставляйте маленьких детей одних.
  • Не возлагайте ответственность по присмотру за детьми на глубоко пожилых людей или подростков.
  • Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник.
  • Поставьте на окна специальные фиксаторы или замки, которые не позволят ребенку широко открыть окно.

Ранее два ребенка из Сургута перенесли серьезные операции после падения из окон.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 119, комментариев: 0
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