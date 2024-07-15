Нетрезвая пассажирка уронила собаку и повалила сотрудника на трап в аэропорту Сургута

В аэропорту Сургута произошел инцидент с участием нетрезвой жительницы Нижневартовска. 42-летняя женщина прилетела из Санкт-Петербурга вместе со своим шпицем и, выходя из самолета, уронила питомца на телетрап. Работник службы безопасности сделал пассажирке замечания, на что она начала громко материться и размахивать руками. Сотрудник аэропорта попытался успокоить женщину, но в итоге они оба упали на трап.

Транспортные полицейские доставили нарушительницу вместе с собакой в Линейное отделение полиции. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови пассажирки - 0,48 мг на литр выдыхаемого воздуха.

В отношении женщины составили протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Ее поместили в изолятор временного содержания, а собаку передали знакомым.