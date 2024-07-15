Фонд гражданских инициатив Югры провел встречу с IT-сообществом Сургута

Накануне, 13 июля, в Сургуте состоялась встреча Фонда гражданских инициатив Югры с IT-сообществом города на базе школы программирования «Школа 21». Потенциальным участникам рассказали об условиях участия в конкурсе на грант губернатора Югры в сфере информационных технологий. Заявочная кампания конкурса стартовала 1 июля, сообщает Администрация Сургута.

«Сегодня в кампусе «Школа 21» в Сургуте состоялся анонс грантового конкурса для проектов в сфере IT-технологий. Мы поддерживаем инициативу проведения данного конкурса, считаем, что это важное мероприятие. Любая сфера нашей жизни тесно связана с цифровым миром – будь то нефтяная промышленность, медицина или дорожное хозяйство. Классно, когда специалисты из других областей пытаются докрутить свои идеи с использованием цифровых технологий. Со своей стороны, мы предлагаем любому человеку в возрасте от 18 лет пройти у нас бесплатное обучение, познакомиться с комьюнити, собрать команду и уже вместе подаваться на грант», – выступил с приветственным словом генеральный директор автономной некоммерческой организации повышения уровня качества образования «Школа 21. Югра» Дмитрий Балаушко.

Начальник Управления развития цифровых технологий Олег Гончаренко рассказал участникам конкурса об актуальных направлениях и существующих цифровых решениях в Югре. Он привел примеры успешных IT-проектов в сфере здравоохранения, транспортной логистики и социальной сферы. Например, проект цифрового помощника руководителя, нейроассистента губернатора «Миша», который способен отправлять поручения через мессенджер, готовить новостную сводку по округу и отслеживать показатели высших должностных лиц.

Директор АУ «Технопарк высоких технологий Югры», партнер конкурса – Денис Скрыганов, отметил, что на сегодняшний день существуют колоссальные возможности для реализации проектов.

«Мы добрые друзья этого конкурса. Для нас, прежде всего, это еще одна возможность рассказать молодым ребятам о существующих мерах поддержки в округе, о проектах, которые уже стартовали и успешно развиваются. Главная мысль, которую мы хотим донести до команд разработчиков, что все идеи возможно реализовать здесь, в Югре, и мы готовы с этим помогать, рассказывать, как прокачать идею и продвигать ее дальше, не только на уровень России, но и на заграничные продажи», – сообщил он.

На встрече также присутствовали и опытные участники грантовых конкурсов, которые поделились опытом с начинающими IT-специалистами.

«Мы IT-компания, разрабатывающая цифровой продукт по сломанным социальным лифтам. Наша цель с помощью запуска такой платформы помочь людям с трудоустройством и движением по карьерной лестнице в соответствии с их профессиональными компетенциями. На встрече нам было интересно не только поделиться опытом, но и подчеркнуть для себя важную информацию, узнать о мерах поддержки конкретно в этом спецконкурсе, на который могут заявиться не только физические лица, но и юридические. Соответственно, наша компания также может принять участие», – прокомментировал Азамат Куланбаев.

Генеральный директор Фонда гражданских инициатив Югры Дмитрий Сафиоллин подробно рассказал об условиях участия, суммах гранта и видах IT-продуктов, которые можно заявить в качестве идеи.

«Одна из наших задач конкурса – это познакомить вас с социальным проектированием, возможностями коллаборации с некоммерческим сектором для создания совместного инновационного проекта, бюджет которого уже может быть не до 500 тысяч рублей, как для физлица, а на порядок выше», – подчеркнул он, говоря о перспективах дальнейшего участия в грантовых конкурсах.

Напомним, что заявочная кампания конкурса на грант губернатора в сфере информационных технологий продлится до 31 июля включительно. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте elkanko.ru. К участию приглашаются физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Размер гранта для физических лиц может составлять до 500 тысяч рублей, для юридических лиц – до трех миллионов рублей. Экспертизу идей будут проводить партнеры Фонда гражданских инициатив – Департамент информационных технологий, Технопарк высоких технологий Югры и школа программирования «Школа 21».