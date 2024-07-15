Волонтеры и активисты преобразили улицы Сургута

Накануне, 13 июля, в Сургуте устроили субботник по благоустройству и очистке территорий города. Волонтеры и активисты убрали две площадки – мост на набережной Ивана Кайдалова в парке «За Саймой» и парк «Кедровый лог». Инициатива мероприятия принадлежит Молодежной палате при Думе города при поддержке МКУ «Лесопарковое хозяйство», сообщает местная администрация.

«Это уже второй наш субботник. Мы их проводим с целью сделать наш город лучше и чище. Каждый из участников неравнодушен к Сургуту, поэтому с радостью преображает его. В уборках принимают участие представители градообразующих предприятий и общественных организаций. Специалисты Лесопаркового хозяйства предоставляют нам весь инвентарь и делятся технологией работы», – рассказал заместитель председателя Молодежной палаты при Думе Сургута Денис Негру.

К участникам субботника присоединился глава города Максим Слепов. Он поблагодарил их за инициативу и желание преобразить Сургут, а также предложил сделать субботники традиционными.

«Субботники проводились всегда и это добрая традиция. Предлагаю сделать это системной работой. Ключевым направлением обозначить высадку деревьев в тех местах, где присутствуют старые заборы, чтобы озеленить наши дворы, парки и сделать их ещё более уютными», – подчеркнул глава Сургута.

В ходе уборки волонтеры собрали мусор, скосили траву, покрыли новой краской перила моста, а также привели в порядок скамейки и лестницы.