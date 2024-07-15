В Сургуте на треть сократился объем ввода нового жилья

В Сургуте объем ввода нового жилья сократился на 32,5%. Специалисты РИА Рейтинга опубликовали инфографику, в которой сравнили города России по этому параметру. Муниципалитет оказался в тройке аутсайдеров.

По данным изменения объема введенного жилья, Сургут делит третье место с конца с Мурманском: сокращение объемов в этих городах составило -32,5%. Выше только у Нарьян-Мара (-56,6%) и у Петропавловска-Камчатского (37,7%). В общем перечне Сургут занимает 75 место.

У соседних городов дела обстоят получше. В Ханты-Мансийске объем жилья увеличился на 18,1%. Его поставили на восьмое место в списке.

В Нижневартовске объем сократился на 12,2%, что в два с половиной раза меньше, чем в Сургуте, однако в рейтинге он занимает 91 позицию.

В лидеры рейтинга по обеспечению населения жильем пробились Краснодар, Новороссийск и Черкесск, а по объему ввода рейтинг возглавляют Москва и Cанкт-Петербург.