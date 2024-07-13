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​Это рекорд: в сургутском Центре охраны материнства и детства приняли 38 родов за сутки

Рекорд по количеству родов установили в Центре охраны материнства и детства Сургута

​Это рекорд: в сургутском Центре охраны материнства и детства приняли 38 родов за сутки
Фото: Центр охраны материнства и детства

За сутки в Центре охраны материнства и детства Сургуте приняли 38 родов, что стало рекордом в учреждении. На свет появились 25 мальчиков и 14 девочек, а также одна двойня. Центр поделился фотографией бригады специалистов, которые отстояли сложную смену в своих соцсетях.

«За сутки с 08:00 12 июля по 08:00 13 июля врачи приняли 38 родов, из них в семи случаях родоразрешение проходило с помощью кесарева сечения. Самый крупный малыш весил при рождении 4370 гр, самый маленький — 2480 гр. В среднем за сутки в нашем медучреждении рождается 20-25 малышей», — говорится в публикации.

Учреждение установило еще один рекорд. Так, за неделю в Центре приняли 225 родов. На свет появились 230 детей, в том числе четыре двойни. По сравнению с прошлыми неделями рост составил 20,5 %.


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Сегодня в 15:11, просмотров: 56, комментариев: 0
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