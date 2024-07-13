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​Третий этап акарицидных обработок стартует в Сургуте

Сургутянам рекомендовали какое-то время не посещать места, где будут проводить обработку против клещей

​Третий этап акарицидных обработок стартует в Сургуте
Фото: администрация Сургута

В Сургуте запланирован третий этап акарицидных обработок общественных пространств — с 5 по 9 и с 12 по 16 августа. Возможно смещение сроков в зависимости от погодных условий, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Во избежание проявления аллергических реакций на препарат сургутянам рекомендуется в течение трех дней с момента обработки не посещать лесные массивы и места массового отдыха (парки, скверы, набережные) и кладбища», — напомнили местным жителям.

Помимо этого, сбор дикоросов запрещен в течение 40 дней после проведения обработки.

С графиком обработки территорий можно ознакомиться в соцсетях администрации.


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Сегодня в 12:25, просмотров: 143, комментариев: 0
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