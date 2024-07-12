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​В Сургутском районе появится уникальный музейный комплекс

Строительство музейного комплекса стартовало в Сургутском районе

​В Сургутском районе появится уникальный музейный комплекс
Фото: siapress.ru, Александр Шумай / admsr.ru

На Барсовой горе в Сургутском районе кипит работа: стартовало строительство музейного комплекса площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Это третий, завершающий, этап благоустройства территории в рамках масштабного проекта.

«Стоимость объекта около 350 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на два года. Так, в 2024 году финансирование из региональной казны составит 105,6 млн рублей, еще 26,4 млн рублей – муниципальные средства», — поделился глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Музей строят на участке, относящемся к культурному наследию, что несет за собой определенные требования. Так, на территории нельзя сильно углубляться в землю, поэтому здание решили сделать одноэтажным.

Кроме того, в проекте предусмотрели, чтобы объект вписался в окружающий природный ландшафт — музей построят с использованием эко-материалов.

«В самом здании разместят два экспозиционных зала и шесть фондохранилищ, которые смогут вместить 200 тысяч единиц хранения, реставрационные мастерские, современную археологическую лабораторию, кабинеты научных сотрудников. «Здание будет адаптировано для лиц с ОВЗ», — добавил глава Сургутского района.

В музее будет два экспозиционных зала, мультимедийный многофункциональный конференц-зал, шесть фондохранилищ, а также археологическая лаборатория, реставрационная мастерская и архив. Власти района уверяют, что фондохранилища смогут вместить порядка 200 000 единиц хранения.

Строительство музея планируют завершить в конце 2025 года. Помимо возведения культурного учреждения, близлежащую территорию благоустроят и оборудуют парковкой.

Продолжится обустройство и тропы «ЧелоВечность». Уже в этом году она пополнится такими локациями, как палеонтологический раскоп с точной копией скелета мамонтенка из фондов Зоологического музея Зоологического института Российской академии наук, натурная модель жилища эпохи металла и экспозиционно-выставочный павильон с интерактивной зоной для просмотра фильмов и роликов.

На сегодняшний день на Барсовой горе есть более 40 различных локаций, среди них — 13 арт-объектов и две смотровые площадки.

«Барсова Гора — это уникальный природно-археологический комплекс, аналогов которому нет в России. Во-первых, это место, где люди живут на протяжении 9000 лет, то есть люди жили здесь еще в то время, когда в Египте не было пирамид. Непосредственно в зоне размещения тропы «ЧелоВечность» и музея «Барсова Гора» расположено 32 памятника археологии. Находки, найденные на территории Барсовой Горы, хранятся в музеях России и мира. Отрадно, что благодаря поддержке главы Сургутского района Андрея Трубецкого, его постоянному личному участию в этом проекте, благодаря поддержке окружных властей нам удалось это сохранить для потомков», — подчеркнул главный специалист отдела реализации культурной политики администрации Сургутского района Алексей Панченко.

Чем уникальна туристическая тропа «ЧелоВечность» — в материале siapress.ru.


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Сегодня в 12:23, просмотров: 117, комментариев: 0
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