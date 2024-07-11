В Сургуте красный диплом получили более 120 студентов очной формы обучения

Накануне, 8 июля, в День семьи, любви и верности выпускникам СурГУ вручили дипломы особого образца. Красный диплом получили более 120 студентов очной формы обучения квалификации бакалавр и специалитет, которые закончили обучение с отличием, сообщает Администрация города.

«Спасибо вам, родители, за ваших детей, за то, что поддерживаете их, доверяете Сургутскому государственному университету. Со словами благодарности за ответственный труд обращаюсь к нашим преподавателям. Уважаемые коллеги! Ваши знания, мудрость и опыт помогают формировать профессионалов своего дела. Благодарю за созидательный труд. Сегодня время отличников. Наш полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, Губернатор Тюменской области Александр Моор, врио Губернатора Югры Руслан Кухарук получили красный диплом. Сейчас пришло время руководить краснодипломникам. Выпускники, это ваше время!», — обратился к выпускникам ректор СурГУ Сергей Косенок.

Всего в этом году диплом особого образца по всем ступеням образования получили 303 студента.

За высокие результаты в учебе, научной и внеучебной работе отличникам в период обучения выплачивали повышенную стипендию Губернатора Югры. Также учащихся награждали почетными грамотами и благодарственными письмами, а их имена были занесены на Доску Почета СурГУ.