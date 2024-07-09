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​Собственников гаражей ГСК «Сибиряк» из Сургута просят проголосовать за нового председателя

Инициативные собственники гаражей ГСК «Сибиряк» в Сургуте рассказали о выборах председателя

​Собственников гаражей ГСК «Сибиряк» из Сургута просят проголосовать за нового председателя
Фото: Людмила Ш.

Сургутяне ищут собственников гаражей в ГСК-96 «Сибиряк» для проведения голосования по выбору нового председателя. По их словам, они не могут связаться со всеми владельцами из-за отсутствия данных — все контакты находятся у нынешней главы кооператива Галины Заболотной.

«Места выдачи — сбора бюллетеней заочного голосования в период с 24.06.2024 по 23.08.2024 ХМАО-Югра г. Сургут пр. Набережный 12; ООО «Землеустроитель» т. 24-67-52; 24-67-58; ХМАО-Югра г. Сургут ГСК-96 «Сибиряк» «Югорский Автодом» Антикорцентр, «LAMARK», т. 89044702995», — передал информацию один из инициативных горожан.

Необходимо взять с собой паспорт (оригинал и копию первой страницы), ордер на гараж или выписку из ЕГРН (оригинал и копию), а также доверенность от собственника при необходимости.

Ранее стало известно, что владельцы гаражей в ГСК «Сибиряк» решили свергнуть председателя из-за накопившихся претензий.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 96, комментариев: 0
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