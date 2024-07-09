PR-блок администрации Сургута возглавит пресс-секретарь Думы

Сегодня, 9 июля, пресс-секретарь председателя Думы Сургута Екатерина Швидкая стала директором департамента массовых коммуникаций и аналитики администрации города. Ранее этот пост покинула Вероника Крылович. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута.

«Екатерина Анатольевна родилась в Омской области. В 1998 году окончила Омский государственный педагогический университет, в 2014-м прошла профессиональную переподготовку по программе государственного и муниципального управления в ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ». Трудовую деятельность начала в 1993 году. Имеет опыт работы в сфере журналистики: трудилась в средствах массовой информации города Сургута и других муниципалитетов Югры», — говорится в сообщении.

С 2010 по 2017 годы Швидкая работала в администрации Сургута советником главы, начальником управления информационной политики. В 2021 году была назначена на должность пресс-секретаря председателя Думы, проработав до июля 2024 года.