16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1688   EUR  95,6624  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Сургуте ищут пригодный для купания водоем

В Сургуте могут открыть городской пляж на озере Клюквенное

​В Сургуте ищут пригодный для купания водоем
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте могут открыть первый безопасный для купания водоем. В качестве такового рассматривается озеро Клюквенное. Из водоема возьмут пробы воды. Если показатели будут в норме, в озере разрешать купаться, сообщила начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС администрации города Елена Гусева.

«Мы регулярно отправляем на исследование пробы из водохранилищ ГРЭС-1 и ГРЭС-2, карьера между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, рек Оби, Саймы и Черной, озера Копань у ТЦ «Купец», водоема в СНТ «Виктория». Последний раз заборы были сделаны в июне. Результаты показали, что ни в одном водоеме вода не соответствует санитарным нормам. На данный момент мы также ведем поиск водоема, который будет пригоден для купания. Сейчас рассматриваем озеро в СНТ «Клюквенное». Будем отталкиваться от результатов исследований специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Югры», – рассказала Елена Гусева «Сургутской трибуне».

Сейчас во всех водоемах Сургута купаться запрещено. Отдыхать можно только на пляже.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 15:15, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Процедуры омоложения 656
  2. 19-летняя сургутянка работала администратором нелегального казино 530
  3. ​Передовую инженерную школу создадут в межуниверситетском кампусе в Тюмени 389
  4. ​Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» стартовал масштабным концертом 382
  5. ​В Тюменской области земельными участками обеспечены 97 процентов многодетных семей 358
  6. ​Взглянул на проблему изнутри: Максим Слепов проехался на общественном транспорте в Сургуте 324
  7. ​Лишь один выпускник набрал 400 баллов по ЕГЭ на всю Россию 295
  8. ​Исполняющим обязанности председателя Думы Сургута назначили Александра Олейникова 269
  9. ​Житель ХМАО спровоцировал ДТП с пострадавшим 243
  10. ​Более 70% выпускников колледжей ХМАО идут работать по месту практики 232
  1. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 2531
  2. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2214
  3. Гулянье на Черной 2185
  4. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1565
  5. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1535
  6. ​В ХМАО прекратился рост уровня воды в Оби, но дома продолжает топить 1520
  7. ​Настоящее лето: в Сургуте всю неделю будет солнечно и жарко 1476
  8. ​Хочу вернуть Сургуту былую славу города молодых 1346
  9. ​Проблемы с коммуникациями и шум от колоколов: вартовчане протестуют против храма 1285
  10. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 1262
  1. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6864
  2. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5742
  3. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5590
  4. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3840
  5. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3709
  6. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3386
  7. Время, вперёд! 2971
  8. Из наследия Ивана Захарова. Такие милые просторы… 2952
  9. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2830
  10. ​«Проблема транспортной реформы в том, что подвижной состав оказался не готов к новой маршрутной сети» 2652

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика