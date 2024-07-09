В Сургуте могут открыть городской пляж на озере Клюквенное

В Сургуте могут открыть первый безопасный для купания водоем. В качестве такового рассматривается озеро Клюквенное. Из водоема возьмут пробы воды. Если показатели будут в норме, в озере разрешать купаться, сообщила начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС администрации города Елена Гусева.

«Мы регулярно отправляем на исследование пробы из водохранилищ ГРЭС-1 и ГРЭС-2, карьера между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, рек Оби, Саймы и Черной, озера Копань у ТЦ «Купец», водоема в СНТ «Виктория». Последний раз заборы были сделаны в июне. Результаты показали, что ни в одном водоеме вода не соответствует санитарным нормам. На данный момент мы также ведем поиск водоема, который будет пригоден для купания. Сейчас рассматриваем озеро в СНТ «Клюквенное». Будем отталкиваться от результатов исследований специалистов Центра гигиены и эпидемиологии Югры», – рассказала Елена Гусева «Сургутской трибуне».

Сейчас во всех водоемах Сургута купаться запрещено. Отдыхать можно только на пляже.