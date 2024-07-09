В Думе Сургута приняли решение о назначении исполняющего обязанности председателя

Сегодня, 9 июля, на 13 внеочередном заседании Думы Сургута народные избранники назначили исполняющего обязанности председателя. Им стал бывший заместитель председателя ведомства Александр Олейников.

«Я предлагаю на должность исполняющего обязанности Думы назначить Александра Олейникова, заместителя председателя Думы, с 9 июля 2024 года до вступления в силу решения об избрании председателя Думы Сургута седьмого созыва», — озвучил предложение председатель постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Михаил Бехтин.

Решение было принято единогласно. За – 14, против и воздержавшихся нет.

Подчеркнем, что Александр Олейников с 2015 года по настоящее время является начальником отдела водоснабжения и водоотведения управления по организации обслуживания производства ПАО «Сургутнефтегаз».

Ранее в местных СМИ начали распространять информацию о том, что после назначения новым мэром Сургута Максима Слепова его место в городской думе займет депутат Михаил Бехтин. Ожидается, что народные избранники вернутся к этому вопросу осенью после парламентских каникул.

Напоминаем, что в пятницу, 5 июля, на очередном заседании депутаты приняли решение о досрочном освобождении от должности председателя Думы Максима Слепова.

«3 июля в Думу города поступило письменное заявление от депутата Думы города Слепова Максима Николаевича о досрочном прекращении полномочий председателя и депутата думы города седьмого созыва в связи с отставкой по собственному желанию. Так как Максим Николаевич избран на должность главы города Сургута», — ранее пояснил исполняющий обязанности председателя Александр Олейников.

На торжественной церемонии Максима Слепова официально назначили мэром города.