Три детских аттракциона в Сургуте посчитали небезопасными

Накануне в Сургуте проверили несколько детских аттракционов. У трех из них выявили нарушения. Об этом написали в телеграм-канале «Прокуратура ХМАО».

«Помощником прокурора Сургута Николаем Беляковым совместно со специалистами территориального отдела Гостехнадзора проведены проверки исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники. В ходе проверки на трех развлекательных площадках города выявлены факты эксплуатации аттракционной техники, не соответствующей требованиям безопасности», — указали в сообщении.

Владельцу развлекательных аттракционов внесли представление об устранении нарушений. Сейчас эта ситуация находится под контролем прокуратуры.