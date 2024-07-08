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​В Сургуте выявили опасные детские аттракционы

Три детских аттракциона в Сургуте посчитали небезопасными

​В Сургуте выявили опасные детские аттракционы
Фото: Прокуратура ХМАО / t.me

Накануне в Сургуте проверили несколько детских аттракционов. У трех из них выявили нарушения. Об этом написали в телеграм-канале «Прокуратура ХМАО».

«Помощником прокурора Сургута Николаем Беляковым совместно со специалистами территориального отдела Гостехнадзора проведены проверки исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники. В ходе проверки на трех развлекательных площадках города выявлены факты эксплуатации аттракционной техники, не соответствующей требованиям безопасности», — указали в сообщении.

Владельцу развлекательных аттракционов внесли представление об устранении нарушений. Сейчас эта ситуация находится под контролем прокуратуры.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 157, комментариев: 0
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