Сургутяне заняли призовые места на российском конкурсе талантов

Пять талантливых сургутян стали победителями и призерами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Главная цель конкурса, проводимого ежегодно, заключается в развитии и поддержке системы художественного образования в России.

«Участниками стали обучающиеся, достигшие высоких результатов при обучении в образовательных организациях сферы культуры и искусств», - сообщает пресс-служба администрации Сургута.

В номинации «Хореографическое искусство» первое место завоевала София Гимазова, обучающаяся Детской школы искусств № 1. В номинации «Фортепиано, орган» третье место - у Анастасии Назаровой, ученицы Детской школы искусств имени Г. Кукуевицкого.

В категории «Оркестровые духовые и ударные инструменты» третье место заняла Марина Скалина, студентка Сургутского колледжа русской культуры имени А.С. Знаменского. А в номинации «Теория и история музыки» два третьих места заняли Кристина Барышникова и Лиана Корешкова, обучающиеся в Сургутском музыкальном колледже.