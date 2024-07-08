В «Старом Сургуте» состоялся городской фестиваль российских ценностей «Русский мир»

Накануне, 7 июля, в Сургуте прошел масштабный городской фестиваль традиционных российских ценностей «Русский мир». Он проводился на территории «Старого Сургута». Для горожан подготовили более 20 площадок по разным народным промыслам и ремеслам, сообщает Администрация города в своей группе во «ВКонтакте».

«Он проводится региональной ассоциацией некоммерческих организаций ХМАО в рамках гранта Главы города с целью сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Для горожан организаторы фестиваля подготовили более 20 различных площадок по народным промыслам и ремеслам. Доброй традицией мероприятия стал колокольный звон, который открыл концертную программу», — говорится в сообщении.

Гостей фестиваля развлекали танцами, хороводами, играми и ярмаркой «Семейный выходной». На сцене выступили творческие коллективы города и приглашенные артисты, среди них были гусляр иеродиакон Феофил (Абхазия) и исполнительница народных песен Екатерина Ряжских (Санкт-Петербург).