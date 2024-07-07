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​В крупнейшей медицинской клинике Югры ускорили мобильный интернет

Оборудование с поддержкой LTE запустили в зоне окружной клинической больницы в Сургуте

​В крупнейшей медицинской клинике Югры ускорили мобильный интернет
Фото: Д.Павленко

Связисты МегаФона запустили новое оборудование с поддержкой LTE в зоне окружной клинической больницы в Сургуте. Тысячи пациентов и сотрудников крупнейшего медучреждения могут пользоваться современной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.

Окружная клиническая больница в Сургуте — медицинский кластер, на территории которого размещены около двух десятков профильных отделений и клинико-диагностических центров. В них трудится более 2,5 тысяч человек. На лечение и консультацию к сургутским медикам приезжают жители из разных населенных пунктов Югры. Один только поликлинический корпус ежедневно может принимать более 400 пациентов.

Построенная на территории ОКБ инфраструктура связи работает сразу в четырех диапазонах LTE. Новая сеть обеспечивает уверенное покрытие 4G, предоставляя доступ к любым цифровым сервисам для докторов и посетителей клинической больницы. У сотрудников теперь есть возможность пользоваться конференцсвязью и другими необходимыми онлайн-решениями в любой части медицинского учреждения. А пациенты могут с пользой проводить досуг — за чтением книг в интернете, просмотром фильмов или общением с родными в мессенджерах. Скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов доходит до 100 Мбит/с и остается комфортной в часы пиковых нагрузок на сеть.

«Расширение инфраструктуры позволило более чем вдвое увеличить среднюю скорость мобильного интернета на важном социальном объекте. Надежная связь позволяет оперативно узнавать информацию о здоровье близких, оказывать помощь и общаться с пациентами в любых удобных форматах, использовать современные технологии для улучшения обслуживания», — резюмирует Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.

Востребованность современной связи в медицинском квартале СОКБ подтверждают и данные аналитиков оператора. Только за первую неделю работы телеком-оборудования югорчане потратили около 2 тысяч часов на голосовые звонки и прокачали объем данных, которого хватило бы 11 суток непрерывной видеоконференции в Zoom или на онлайн-просмотр более 1700 фильмов в высоком качестве.


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Сегодня в 13:11, просмотров: 85, комментариев: 0
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