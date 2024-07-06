Семья из Сургута попала в аварию на свердловской трассе, погибли мать и сын

На Серовском тракте в Свердловской области произошло трагическое ДТП, в котором погибла семья из Сургута. По данным портала e1, автомобиль Skoda, на котором путешествовала семья, вылетел на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом с прицепом-цистерной. В результате аварии погибли жена водителя и их старший сын. Водителя и младшего ребенка госпитализировали с различными травмами. Водитель грузовика не пострадал.

«Водитель [легковушки] - мой дядя. Он уже 20 лет живет в Сургуте, а вчера они ехали в отпуск, в Дагестан. Выжил в аварии он и его сын, которому 15 лет», — рассказал изданию родственник пострадавших.

Известно, что водитель большегруза является жителем Уфы, он перевозил битум. ГИБДД Свердловской области начала расследование причин и обстоятельств произошедшего.