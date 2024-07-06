В городских лесах Сургута установили повышенный класс пожарной опасности

В городских лесах Сургута с 6 июля установили повышенный класс пожарной опасности, объявили в пресс-службе администрации города.

«Специалисты управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута сообщают, что 6 июля на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности», - говорится в сообщении.

Горожан просят соблюдать правила пожарной безопасности при нахождении в лесных массивах.

Согласно прогнозу, в Сургуте в ближайшие дни сохранится сухая и солнечная погода. Воздух прогреется до +24+27 градусов.