16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,1348   EUR  95,5700  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

«Идет мелко - и резкий свал». Сургутян предупредили об опасности водоемов

Спасатели рассказали о смертельной опасности сургутских водоемов

«Идет мелко - и резкий свал». Сургутян предупредили об опасности водоемов
Фото: сайт администрации Сургута

В Сургуте продолжаются рейды спасателей по пляжам, особенно тем, которые известны опасными условиями для купания. Один из таких водоемов - водохранилище ГРЭС, где в середине июня утонули двое студентов СурГУ.

«У нас дно неровное, допустим, на этом водоеме идет мелко-мелко - и резкий свал до 15 метров. В основном все утопленные, которых мы достаем, лежат на свале. То есть человек спокойно идет, не сильно глубоко, потом резкий нырок - и человек утонул», — рассказал Sitv водолаз-спасатель Искандер Лутфуллин.

В мэрии Сургута в очередной раз подчеркнули, что в городе нет разрешенных для купания водоемов. Недавно установленные на водоеме ГРЭС буйки служат лишь обозначением глубины, а не зонами безопасного купания.

«Буйки мы установили в двух местах: на реке Черная на улице Аэрофлотская и на водохранилище ГРЭС-2. Ни в коем случае не обозначение места купания, а обозначение глубины, то есть это те участки, где уже обрывистое дно», — отметила начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС Елена Гусева.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:53, просмотров: 72, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Максим Слепов официально стал мэром Сургута 667
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 июля? // АФИША 523
  3. ​В Югре выросла средняя стоимость квадратного метра жилья 492
  4. ​Сотрудница полиции из ХМАО обвиняется в незаконной регистрации мигрантов 490
  5. 8 человек утонули в ХМАО с начала сезона 478
  6. Уровень воды в Оби застыл на опасной отметке 460
  7. Пожар в автобусе ПАЗ. Никто не пострадал 447
  8. ​В Ханты-Мансийске пройдет парад на воде 441
  9. ​Крупный сельхозпроизводитель внедрил в бизнес-процессы Яндекс 360 для бизнеса 422
  10. ​Министру энергетики России показали югорский филиал Пермского политеха 420
  1. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 1618
  2. ​Мэра Сургута выберут из трех кандидатов 1463
  3. ​В Сургуте прошел Единый выпускной бал «Алые паруса на 60-ой параллели» 1362
  4. ​Вряд ли Югре стоит ждать кадрового десанта из Тюмени. Руслан Кухарук будет работать с местными, но жестко 1259
  5. Школы Сургута выпустили ​2 392 ученика в этом году 1253
  6. ​Новый мэр Сургута поблагодарил горожан за поддержку 1212
  7. ​Что изменится в России с 1 июля // Обзор СИА-ПРЕСС 1171
  8. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 1149
  9. ​Жители Югры завалили врио губернатора вопросами 1099
  10. ​В ХМАО прекратился рост уровня воды в Оби, но дома продолжает топить 1098
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6711
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6555
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 6198
  4. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 5443
  5. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 5352
  6. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 3497
  7. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3415
  8. ​Одни за всех 3358
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 3300
  10. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 3135

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика