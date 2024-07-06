Спасатели рассказали о смертельной опасности сургутских водоемов

В Сургуте продолжаются рейды спасателей по пляжам, особенно тем, которые известны опасными условиями для купания. Один из таких водоемов - водохранилище ГРЭС, где в середине июня утонули двое студентов СурГУ.

«У нас дно неровное, допустим, на этом водоеме идет мелко-мелко - и резкий свал до 15 метров. В основном все утопленные, которых мы достаем, лежат на свале. То есть человек спокойно идет, не сильно глубоко, потом резкий нырок - и человек утонул», — рассказал Sitv водолаз-спасатель Искандер Лутфуллин.

В мэрии Сургута в очередной раз подчеркнули, что в городе нет разрешенных для купания водоемов. Недавно установленные на водоеме ГРЭС буйки служат лишь обозначением глубины, а не зонами безопасного купания.

«Буйки мы установили в двух местах: на реке Черная на улице Аэрофлотская и на водохранилище ГРЭС-2. Ни в коем случае не обозначение места купания, а обозначение глубины, то есть это те участки, где уже обрывистое дно», — отметила начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС управления по делам ГО и ЧС Елена Гусева.