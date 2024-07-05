Максим Слепов официально вступил в должность главы Сургута

Максим Слепов официально вступил в должность мэра Сургута. Инаугурация проходит сегодня, 5 июля, в городской филармонии.

В рамках торжественной церемонии Максим Слепов принес присягу и заверил, что будет отстаивать интересы Сургута и его жителей. Символический ключ от города ему вручил временно исполняющий обязанности спикера думы Александр Олейников, отмечает Ura.ru.

Максим Слепов - бывший спикер думы Сургута. В среду, 3 июля, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на пост главы города. Должность освободилась после отставки Андрея Филатова в конце апреля.