Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

6 июля

Ярмарка мастеров «Север»

Место проведения: «Югра Парк», улица Университетская, 12а. Время: с 12:00 до 18:00.

Взрослых и юных жителей Сургута приглашают на ярмарку с праздничной программой. В мероприятие включены:

12:00 - 18:00 ― выставка-продажа уникальных изделий, созданных мастерами Севера;

12:00 - 15:00 ― конкурсы и интерактивы от ведущей Анны Фрейман , выступление кавер-группы « PoluyanoVa-band »;

, выступление кавер-группы « »; 13:00 - 15:00 ― бесплатная сладкая вата всем маленьким гостям ярмарки;

15:00 - 17:00 ― анимационная программа для детей «Алиса в стране чудес». Гостей ждут: Шляпник, Алиса и огромный Чеширский кот.

Телефон для справок: +7 (982) 885-17-77. Вход свободный. 0+

Моноспектакль «На вяку, как на тяку»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18, малый зал. Время: 16:00.

Сургутян приглашают на моноспектакль Екатерины Ряжских «На вяку, как на таку» созданные по этнографическим записям Липецкой области. В этой постановке живые истории людей о жизни, смерти, радости и любви.

Телефон для бронирования: +7-922-391-62-20. Количество мест ограничено. 10+

Выставка «КАРТОНиЯ»

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: по расписанию работы учреждения.

У горожан есть возможность увидеть и потрогать объемные и плоскостные художественные работы, созданные из картона в различных техниках по мотивам литературных произведений Александра Сергеевича Пушкина сургутскими художниками и творческими коллективами.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: от 50 до 150 рублей, посещение интерактивной программы − 100 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

7 июля

Мастер-класс «Семейный портрет»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, третий этаж. Время: 14:00.

В преддверии Дня Семьи, Любви и Верности, который пройдет 8 июля, сургутян приглашают на мастер-класс по созданию семейного портрета. Такое изображение послужит отличным подарком для близких.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский ― 200 рублей, взрослый ― 300 рублей, семейный ― 350 рублей. 6+

Фестиваль традиционных российских ценностей «Русский мир»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 12:00.

Жители Сургута могут попробовать свои силы в разных сферах народного промысла. Программа включает в себя:

12:00 ― открытие площадки, проведение мастер-классов;

14:00 ― открытие фестиваля, концертная программа;

15:30 ― народные гулянья, хороводы, молодецкие игры.

Вход свободный. 0+

Выставка «Берега»

Место проведения: «Сургутский краеведческий музей», улица 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр. Время: с 10:00 до 17:00. по расписанию работы учреждения.

На выставке горожане познакомятся с природными особенностями Оби и жизнью населения Среднего Приобья в разные исторические периоды. Посетители узнают много нового о роли Оби в русском освоении Сибири, о судоходстве, торговле и индустриальном развитии нашего региона.

Телефон для справок: 23-85-66. Цена билета: детский ― 50 рублей, взрослый ― 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 3+