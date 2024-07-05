Новый глава Сургута попрощался со старым местом работы

Максим Слепов — теперь уже экс-председатель Думы Сургута: избранный градоначальник сегодня снял с себя полномочия, сообщает корреспондент siapress.ru. За проголосовали единогласно все собравшиеся депутаты.

Напомним, Слепов руководил парламентом без отрыва от основного места работы: он является главврачом городской поликлиники №1.

Относительно личности нового председателя думы верифицированной информации пока нет, однако источники siapress.ru в истеблишменте отмечают, что наиболее вероятна кандидатура бывшего военкома Михаила Бехтина.