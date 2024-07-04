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Пост спикера думы Сургута, вероятно, отойдет бывшему военкому

Бывший военком Михаил Бехтин, скорее всего, станет новым спикером городской думы

Пост спикера думы Сургута, вероятно, отойдет бывшему военкому
Фото: Михаил Бехтин / vk.com

После назначения новым мэром Сургута Максима Слепова его место в городской думе займет депутат Михаил Бехтин. По предварительным данным, такое решение депутаты примут в день инаугурации Слепова. Версию источников siapress.ru подтверждают и источники других редакций, в частности, URA.RU пишет: «Новым спикером думы Сургута станет Бехтин. Ожидается, что депутаты примут решение в день инаугурации мэра города, 5 июля. Выполнять обязанности председателя Бехтин будет на неосвобожденной основе и продолжит работу в «Сургутнефтегазе», — сообщили они со ссылкой на источник в городском политбомонде.

Напомним, что Михаил Бехтин ранее находился во главе военного комиссариата города и района, а в настоящий момент является сотрудников «Сургутнефтегаза».


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Сегодня в 13:31, просмотров: 100, комментариев: 0
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