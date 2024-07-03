В Сургутском районе завершили расследование уголовного дела о незаконной рыбалке

В Сургутском районе завершили расследование уголовного дела о незаконной добыче рыбы. Как оказалось, в мае полиция задержала горожанина, который незаконно поймал около 90 особей рыб, сообщает пресс-служба ОМВД России по району.

«Сургутянин 1985 года рождения на протоке «Кривуля» вблизи поселка Барсово осуществил незаконный вылов рыбы в местах нереста «Окунь» и «Плотва». Мужчина выловил 87 особей рыб, тем самым, причинив своими действиями ущерб водным биологическим ресурсам в размере более 45 тысяч рублей. Злоумышленник пояснил, что выловил рыбу для себя», ― говорится в сообщении.

На фигуранта возбудили уголовное дело по ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Заключение направлено в суд для рассмотрения. Рыбаку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.