Председателя думы Сургута Максима Слепова выбрали градоначальником

В Сургуте определились с новым главой: им стал Максим Слепов, сообщает корреспондент siapress.ru из зала заседаний городской думы, где только что были озвучены результаты работы конкурсной комиссии по отбору кандидатов.

За проголосовали единогласно все 19 депутатов.

Напомним, Слепов подал свои документы на конкурс 21 июня — в последний день приема бумаг.

«Сургут — мой родной город. Город, где живут мои близкие, моя семья, мои друзья. Судьба сургутян, которых я уважаю за особый характер и волю, мне небезразлична», — так он объяснил свое решение в собственном телеграм-канале.

Вместе с кандидатурой председателя думы Сургута и руководителя городской поликлиники №1 полный список желающих стать главой к моменту окончания сбора документов насчитывал 28 фамилий. Не все из них известны до сих пор: многие претенденты воспользовались правом не оглашать свои данные, несмотря на то что заявлялись они на должность предельно публичную. Так или иначе, сразу стало известно, что конкуренцию Слепову составляли, например, руководитель фракции ЛДПР в думе ХМАО Виктор Сысун и депутат думы от «Единой России» Ринат Айсин. Последний, впрочем, за несколько дней до финального заседания конкурсной комиссии снял свою кандидатуру — 30 июня Айсин сообщил о своем решении и пожелал удачи Слепову, которого, к слову, даже при не до конца известном списке претендентов в городе стали считать уже практически состоявшимся градоначальником.

«Взвесив все за и против, проведя много встреч, консультаций, оценив ситуацию здесь и сейчас, я пришел к выводу, что больше всего возможностей для развития города и достижения общих целей есть сегодня у кандидата Максима Слепова, председателя думы города Сургута», — написал экс-соперник на своей странице «ВКонтакте».

На следующий день, 1 июля, члены комиссии по отбору претендентов представили шорт-лист кандидатов, в котором фигурировали начальник отдела местного филиала Югорского государственного университета Евгений Скрябин, председатель думы Сургута Максим Слепов и директор треста АО «ДСК-1» Денис Третьяков.

Напомним, что выборы главы Сургута уже традиционно проходят в два этапа: на первом комиссия, в которую входят депутаты городской думы и представители правительства ХМАО, рассматривают документы претендентов и отбирают не менее двух кандидатур. На втором этапе с выбором определяются уже депутаты городского парламента. Необходимость проводить выборы была продиктована внезапной отставкой предыдущего градоначальника Андрея Филатова, случившейся на исходе апреля этого года.

Кстати: Инаугурация нового мэра пройдет 5 июля в Сургутской филармонии.