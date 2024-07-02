В Сургуте появится второй экоцентр «Югра собирает»

В Сургуте откроется второй экоцентр «Югра собирает». Там будут не только принимать вторсырье, но и проводить занятия, сообщили в пресс-службе АО «Югра–Экология».

«Особенность площадки заключается в том, что она объединит в себе традиционный пункт приема вторсырья с отдельным помещением лектория. В учебном классе будут проводиться занятия на тему осознанного потребления и мастер-классы», - говорится в сообщении.

Проект «Югра Собирает» реализуется с 2022 года. За это время экоцентры открылись в трех городах округа - Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Сургуте. Там принимают 15 видов отходов: пластик, стекло, бумагу, батарейки, бытовую технику, «Добрые крышечки» и др. С момента открытия сети экоцентров жители 55 городов сдали 483 тонны вторсырья.