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Онлайн-викторину о любимом поэте провели в НГДУ «Нижнесортымскнефть»

Совет молодёжи НГДУ «Нижнесортымскнефть» провел онлайн-викторину, посвящённую 225-летию со дня рождения А.С.Пушкина.

Онлайн-викторину о любимом поэте провели в НГДУ «Нижнесортымскнефть»
Фото Нурсултана Сактанбекова

Совет молодёжи НГДУ «Нижнесортымскнефть» ПАО Сургутнефтегаз» провёл онлайн-викторину, посвящённую 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В знании биографии и литературных трудов великого классика конкурировали 15 работников управления.

Мероприятие организовано в виде серии вопросов о жизни и творчестве русского поэта, его важнейших произведениях и значении наследия классика для современного общества. Участники могли проверить свои знания и узнать что-то новое о любимом драматурге.

Спешим объявить призовые места участников викторины: 3 место – инженер проектно-сметного бюро Раиса Сергеевна Ященко, 2 место – техник-геолог ЦДНГ №1 Озода Муроджоновна Акбарова, 1 место – слесарь-ремонтник 4 разряда прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования БПО Дмитрий Сергеевич Лапицкий.

– На самом деле, я сомневался, участвовать ли в викторине вообще, – признаётся награждённый победитель. – Одним из ключевых факторов в принятии решения стал достойный приз, прописанный в положении мероприятия. Предполагал, что вопросы будут сухими – основываться на датах из жизни и творчества писателя, но они оказались достаточно интересными. Например, мне пришлось вспомнить, сколько детей было у Александра Сергеевича и о том, что после трагической дуэли Пушкин оставался жив ещё несколько часов. Литературой я ранее не увлекался, но на подготовку к заявленной теме у участников было время.

P.S.: Совет молодёжи НГДУ «Нижнесортымскнефть» благодарит всех участников онлайн-викторины и желает не останавливаться на достигнутом, всегда двигаться вперед в разностороннем саморазвитии.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 153, комментариев: 0
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