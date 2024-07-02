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​Сургут борется за звание культурной столицы

Сургут претендует на звание «Культурная столица года – 2026»

​Сургут борется за звание культурной столицы
Фото: телеграм-канал администрации Сургута

Сургут борется за звание «Культурная столица года – 2026». Участие в конкурсе дает городу возможность представить свой социально-экономический потенциал на федеральном уровне, укрепить положительный имидж и создать условия для привлечения инвестиций и развития туризма, сообщает пресс-служба администрации Сургута.

Голосование за культурную столицу года проходит в двух направлениях: народное голосование и экспертная оценка .Горожане могут отдать свой голос до 1 декабря на портале Госуслуг.

В 2024 году звание культурной столицы России получил Нижний Новгород, в 2025-м оно перейдет к Грозному. Решение о культурной столице 2026 года будет объявлено 12 декабря.


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Сегодня в 15:53, просмотров: 83, комментариев: 0
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