В Сургуте стартовал всероссийский конкурс против наркотиков

В Сургуте стартовал прием заявок на всероссийский конкурс «Стимул мечты — это сам ты». Он проходит в рамках онлайн-акции «Стимул мечты – это сам ты», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Участники в возрасте от 18 до 35 лет могут разместить в социальной сети «ВКонтакте» посты, сторис или короткие видеоролики, где они расскажут, что стимулирует их вести здоровый образ жизни. Опубликованные материалы необходимо сопровождать хештегами: #СтимулМоейМечты2024, #ПротивНаркотиков2024.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 10 июля 2024 года в ФГАИС «Молодежь России» по ссылке.

Информация взята на основе материала Администрации Сургута