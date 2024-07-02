Инаугурация мэра Сургута пройдет 5 июля в филармонии

Инаугурация нового мэра Сургута пройдет 5 июля в городской филармонии. Мероприятие начнется в 14:00, пишет «Сургутская трибуна».

Завтра, 3 июля, станет известно имя нового главы. Его выберут депутаты гордумы из трех претендентов: председателя думы Сургута Максима Слепова («Единая Россия»), начальника отдела местного филиала Югорского госуниверситета Евгения Скрябина и директора треста АО «ДСК-1» Дениса Третьякова.

Предыдущий глава Сургута Андрей Филатов подал в отставку в конце апреля. Он возглавлял город с 2021 года. Исполняющей обязанности мэра назначили заместителя главы города Людмилу Батракову.