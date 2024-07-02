Сотрудники полиции рассказали детям о мерах безопасности на воде

Накануне в Сургутском районе сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия на водоемах и в местах, непредназначенных для купания. Они рассказали детям о мерах безопасности в летний период, сообщили в пресс-службе ОМВД России по району.

«С наступлением летних каникул и жаркой погоды дети посещают массовые места отдыха у водоемов. В Сургутском районе мест, где разрешено купания нет. Поэтому в целях предотвращения трагических случаев на воде мы проводим рейдовые мероприятия. Отдыхающим мы разъясняем правила поведения у воды, раздаем памятки», — сказала заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Сургутскому району Марияна Арабаджийска.

Сургутянам настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах и не оставлять детей без присмотра.