16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,7480   EUR  92,4184  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Врачи спасли жизнь мальчика из Сургута, которого укусила гадюка

Нижневартовские врачи боролись за жизнь мальчика несколько дней

​Врачи спасли жизнь мальчика из Сургута, которого укусила гадюка
Фото: Депздрав ХМАО

Накануне в парке Сургута гадюка укусила за палец восьмилетнего мальчика. Из-за расстройства аутистического спектра рассказать родителям о нападении ядовитой змеи ребенок не мог, а в этом время яд уже распространялся по организму. Опухший палец родители приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт. Однако диагноз не подтвердился и семью направили в БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства», сообщает Депздрав ХМАО.

Отек становился больше, палец, а за ним и рука чернели. Альберта перевели в реанимацию, где врачи приняли решение госпитализировать его санавиацией в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница».

«Ребенок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому. Также у мальчика началось «пропотевание» — образование жидкости, там, где ее не должно быть — пострадали сердце, легкие, брюшная полость. Давление было далеко ниже нормы, сердце не справлялось со своей задачей. Так как времени с укуса прошло много, начался тромбоз и некроз, которые распространились с укушенного пальца до самой шеи», — сообщил дежурный врач Алесей Томилин.

Всю ночь медики пытались стабилизировать состояние маленького пациента. На утро ребенка приняла врач-анестезиолог-реаниматолог Наталья Манцева.

«Первые трое суток были самые тяжелые. Сохранялась критическая дестабилизация состояния, ребенок также находился на ИВЛ на 100%-ом кислороде. У мальчика был свободный воздух и жидкость в плевральных полостях. На помощь пришли хирурги — вместе ставили дренажи, проводили пункцию, чтобы восстановить функцию легких. Если говорить коротко, чтобы спасти мальчика была проделана колоссальная работа», — рассказала она.

В настоящий момент Альберт переведен в детское хирургическое отделение. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас врачи борются за его палец, который сильно пострадал от укуса ядовитой змеи.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:39, просмотров: 132, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре продолжаются грантовые конкурсы для поддержки социально важных идей и проектов 529
  2. ​В Тюмени создают логистический комплекс крупной торговой сети 523
  3. ​В ХМАО все больше домов оказываются под водой 490
  4. ​В ХМАО трое человек три дня выживали на заглохшей лодке в реке 488
  5. ​Жителя Сургутского района осудят за фиктивную прописку иностранца 487
  6. ​Большинство россиян готовы отказаться от пластиковой посуды 483
  7. ​В Тюменской области готовятся к спортивному празднованию Дня молодежи 466
  8. ​Бой с жаждой: четыре лучших напитков в жару // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 452
  9. ​На важных стройках Тюменской области ведется видеонаблюдение 451
  10. ​Центр культурного развития строится в тюменском селе 400
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 2843
  2. ​Россияне массово отказываются от поездок в Крым 2137
  3. ​Как отпразднуют День молодежи в Сургуте? // АФИША 1663
  4. ​Руслан Кухарук приехал на форум «УТРО» и пообщался с молодежью Югры 1603
  5. ​Насколько грязен Сургут // ФОТОРЕПОРТАЖ 1483
  6. ​Когда с каким-то значимым для Сургута зданием возникает проблема, местная власть демонстрирует один подход – уничтожение 1435
  7. ​Пенсионерам Сургута напомнили об 11 бесплатных дачных маршрутах 1378
  8. Медведь напугал отдыхающих в ХМАО 1290
  9. ​В поселке Игрим сгорел многоквартирный дом 1253
  10. ​Сургутянин нашел в мусорном контейнере хорька 1235
  1. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 6304
  2. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 6079
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5757
  4. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4980
  5. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 4780
  6. ​В России грядет подорожание коммуналки 4087
  7. ​Генплан в Сургуте перестал быть стратегическим документом. Он постоянно корректируется и отражает тактические изменения 3156
  8. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 3009
  9. ​Надеюсь, зрители концерта «Любэ» на День города выйдут из Ледового дворца и поделятся с остальными впечатлениями 2980
  10. ​Одни за всех 2953

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика